  1. جامعه
  2. محیط زیست
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۰۶

جدیدترین فیلم از آذر و توران در سایت تکثیر

جدیدترین فیلم از آذر و توران در سایت تکثیر

جدیدترین فیلم سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین سایت تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران منتشر شد که در بخشی از این ویدئو فعالیت‌های روزانه آذر و توران به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است؛ مرکز علمی تحقیقاتی ذخیره گاه زیستکره توران شهرستان شاهرود، بهمن سال ۹۹ با هدف تکثیر یوزپلنگ آسیایی و پیشگیری از انقراض این گونه به بهره برداری رسید.

همچنین ذخیره‌گاه زیستکره توران در شهرستان شاهرود با مساحت یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۴۰ هکتار بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران است که پس از سرنگتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا دومین منطقه زیست‌کره جهان به‌شمار می‌آید. توران پس از پناهگاه حیات وحش نایبندان در طبس لقب دومین مجموعه حفاظت‌شده وسیع ایران را با خود یدک می‌کشد.

کد مطلب 5761804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      9 0
      پاسخ
      جان دلم اذر و توران😍😍. خدا حفظتون کنه زیباهای دوست داشتنی. خداقوت به شما که اینقدر خوب از توران و اذر و ایران و فیروز و دلبر نگهداری میکنید. 🌸🌸🌸
    • شیرین DK ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      8 0
      پاسخ
      پس این دیوار کنار جاده کی شروع می شود نوش دارو بعد مرگ رستم نشود ؟؟؟
    • عباس IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      6 0
      پاسخ
      ایران بارداره؟
    • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      6 0
      پاسخ
      مسیولین عزیز شما را به خدا قبل اینکه برای یوزهای دیگه اتفاقی بیفته اقدامات لازم مربوط به جاده میامی عباس اباد را انجام بدید. اگه لازمه ما کمک میکنیم. بخاطر رضای خدا نزارید یوزها از طبیعت ایران حذف بشن. این فنس کشی و تامین روشنایی و تنظیم سرعت در مسیر این جاده را زودتر و سریعتر عملیاتی کنید🙏🏻

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها