جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان فطریه در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، همت امانی بیان کرد: پس از یک ماه روزه داری و عبادت جشن این بندگی در روز عید سعید فطر متبلور شد تا شکرانه این توفیق الهی باشد.

وی ادامه داد: یکی از فرایض روز عید فطر پرداخت فطریه است که با تدارک انجام شده، بسترهای مختلف برای دریافت فطریه و سایر وجوهات مربوطه فراهم شد تا فطریه مردم از طریق نقدی، دریافت کارتخوان، انتقال وجه در شبکه بانکی و پرداخت از طریق سایت و کد مهربانی صورت گیرد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: تاکنون فطریه عام و سادات و کفاره جمع آوری شده در استان قزوین بیش از هفت میلیارد تومان بوده است که جمع بندی و جمع آوری فطریه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: کار توزیع فطریه مردم از همان روز عید در استان آغاز شد و نیازمندان به نسبت نیازشان مورد مساعدت قرار گرفتند که این کمک‌ها در زمینه‌های مختلف معیشتی بوده است.

امانی عنوان کرد: جمع آوری فطریه از جاماندگان همچنان ادامه دارد از این رو شماره کارت ۸۱۹۹-۵۰۰۵-۹۹۷۹-۶۰۳۷ برای دریافت فطریه عام و شماره کارت ۶۴۶۵-۵۰۰۶-۹۹۷۹-۶۰۳۷ برای دریافت فطریه سادات در نظرگرفته شده است.

وی اظهارکرد: همچنین شماره کارت ۴۷۳۳-۵۰۰۷-۹۹۷۹-۶۰۳۷ برای دریافت کفاره غیرعمد و شماره کارت ۳۰۰۷-۵۰۰۸-۹۹۷۹-۶۰۳۷ برای دریافت کفاره عمد در نظرگرفته است که این تفکیک با توجه برای رعایت موازین شرعی است چراکه مصرف هر یکی از این وجوه متفاوت است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین یادآورشد: کد مهربانی #۰۵*۰۲۸*۸۸۷۷* برای پرداخت زکات از طریق انواع گوشی‌های تلفن همراه کارسازی شده است البته امکان پرداخت فطریه از طریق سایت www,۳۳۸۰۸.ir نیز برای مردم مؤمن و روزه دار فراهم است.