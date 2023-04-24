به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مکاتبه سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با کتابخانه های بزرگ کشور فهرستی از نشریه‌های مازاد بر نیاز سازمان، موجود در مخزن شماره ۲ مبادله و اهدا، برابر با ۴۷ هزار و ۳۸۹ نسخه نشریه به منظور بهره برداری جامعه پژوهشی در اختیار یازده نهاد کتابخانه ای در سراسر کشور قرار گرفت.

مکاتبه‌های مورد اشاره با مراکزی چون معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کتابخانه آیت الله مرعشی، کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مکاتبه انجام شده است.

همچنین فهرست مجموع نشریه‌های مازاد سازمان در دومین جلسه مجمع عمومی رؤسای کتابخانه های بزرگ کشور (مکتب) در اختیار اعضا قرار گرفت و بر همین اساس تعداد ۴ هزار و ۹۳۴ نسخه نشریه به کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ۲۳۴ نسخه نشریه به کتابخانه و موزه ملّی ملک، تعداد ۱۸ هزار و ۸۰۳ نسخه نشریه به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ۱۷۳ نسخه نشریه به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۸۴۷ نسخه نشریه به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و تعداد ۶۰۳ نسخه نشریه به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

پس از انتخاب منابع توسط اعضای مکتب، فهرست منابع باقی مانده در اختیار مراکزی که طی دو ماه اخیر برای دریافت منابع اهدایی به مخزن مبادله و اهدا مراجعه کرده بودند؛ قرار گرفت و در میان این مراکز اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی تعداد ۱۲ هزار و ۹۰۹ نسخه از نشریات را انتخاب و دریافت کرد.