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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱

مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد

مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد

یزد - مردم انقلابی و بصیر یزد، ۱۸۷ شب است که در میدان امام حسین علیه السلام یزد، حماسه خلق می‌کنند.

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کد مطلب 6936118

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