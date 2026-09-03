https://mehrnews.com/x3cXRs ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6936118 استانها یزد استانها یزد ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱ مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد یزد - مردم انقلابی و بصیر یزد، ۱۸۷ شب است که در میدان امام حسین علیه السلام یزد، حماسه خلق میکنند. دریافت 10 MB کد مطلب 6936118 کپی شد مطالب مرتبط مردم دارالعباده یزد سنگر خیابانی خود را رها نمیکنند جانفدایی آقای شهید در فردوس ۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد نسل نوجوان در کلاس مقاومت؛از «سلام فرمانده» تا افزایش تابآوری اجتماعی ۱۹۰ شب ایستادگی یزدیها در سنگر خیابان خیابانها و میادین یزد زنده به حضور مردم متحد برچسبها امام حسین(ع) یزد اجتماع مردمی حیات شبانه
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