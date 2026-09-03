به گزارش خبرنگار مهر، آژوان نمازی، والیبالیست مریوانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران که همراه با ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر به عنوان قهرمانی دست یافت، شامگاه پنجشنبه با آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران ورزشی استان برگزار شد، از موفقیت این ورزشکار نوجوان کردستانی در رقابت‌های جهانی تقدیر شد و بر ضرورت حمایت از استعدادهای ورزشی استان تأکید شد.

استاندار کردستان در این دیدار با اشاره به جایگاه ورزشکاران قهرمان در ارتقای نام و اعتبار استان، اظهار کرد: حمایت از جامعه ورزش، به‌ویژه ورزشکاران رده‌های پایه و قهرمانانی که در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی می‌کنند، از اولویت‌های استان است.

آرش زره‌تن لهونی افزود: ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از قهرمانان ورزشی پیش‌بینی شده و ورزشکارانی که در مسابقات رسمی موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان می‌شوند، می‌توانند از امتیاز دریافت زمین یا واحد مسکونی برخوردار شوند.

وی با اشاره به قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در رقابت‌های جهانی قطر، عنوان کرد: با توجه به موفقیت آژوان نمازی و کسب عنوان قهرمانی جهان، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به این قهرمان نوجوان کردستانی اختصاص خواهد یافت.

استاندار کردستان همچنین از تلاش‌های این ورزشکار و خانواده وی برای دستیابی به این موفقیت قدردانی کرد و گفت: قهرمانی آژوان نمازی نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای نوجوانان کردستان در رشته‌های مختلف ورزشی است.

لهونی ابراز امیدواری کرد این موفقیت، آغاز مسیر درخشش‌های بیشتر این والیبالیست مریوانی در میادین ملی و بین‌المللی باشد و زمینه برای تداوم حضور وی در سطوح بالاتر ورزش کشور فراهم شود.