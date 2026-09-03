نمایش اتحاد و اقتدار سلماسی‌ها در اجتماع شبانه

ارومیه - مردم انقلابی سلماس پنجشنبه شب در تداوم حمایت از نیروهای مسلح، وطن، رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.