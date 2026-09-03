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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱

نمایش اتحاد و اقتدار سلماسی‌ها در اجتماع شبانه

نمایش اتحاد و اقتدار سلماسی‌ها در اجتماع شبانه

ارومیه - مردم انقلابی سلماس پنجشنبه شب در تداوم حمایت از نیروهای مسلح، وطن، رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6936770

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