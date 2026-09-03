https://mehrnews.com/x3cY7L ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6936770 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ نمایش اتحاد و اقتدار سلماسیها در اجتماع شبانه ارومیه - مردم انقلابی سلماس پنجشنبه شب در تداوم حمایت از نیروهای مسلح، وطن، رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6936770 کپی شد مطالب مرتبط روایت اصفهانیها از طلبه جهادگر در زلزله سال ۴۷ در فردوس واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی آئین تجلیل از برگزار کنندگان تجمعات مردمی روستای قلعه سفید برگزار شد کوشکی: مقاومت امروز ایران زمینهساز قدرت نسلهای آینده است برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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