به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پل شهدای خرمشهر شامگاه پنجشنبه با حضور استاندار خوزستان، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در خرمشهر برگزار شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اجرا شده و یکی از طرحهای مهم زیرساختی و ارتباطی شهرستان خرمشهر به شمار میرود.
پل شهدای خرمشهر دارای ۷۳۰ متر طول و ۳۰ متر عرض است و با ارتفاع ۱۵ متر از سطح آب احداث شده است. همچنین در طراحی و اجرای این پروژه، پیادهراهی به عرض چهار متر نیز پیشبینی شده تا امکان استفاده مناسبتر شهروندان و ارتقای دسترسیهای شهری فراهم شود.
بهرهبرداری از این پل، ضمن توسعه زیرساختهای ارتباطی خرمشهر، نقش مؤثری در تسهیل تردد، بهبود دسترسیهای شهری و افزایش ظرفیت شبکه حملونقل این شهر خواهد داشت.
اجرای این طرح همچنین میتواند با تقویت ارتباطات درونشهری و ایجاد مسیرهای جدید تردد، زمینه ارتقای خدمات شهری و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای توسعهای خرمشهر را فراهم
کند.
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