به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مخفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه در ساماندهی و حفاظت از آبهای سطحی منتهی به سد اکباتان و دیگر رودخانههای شهر همدان طی سالهای گذشته آنگونه که باید برنامه ریزی و مدیریت نشده است.
وی اضافه کرد: برخی افراد با سودجویی و بی توجهی به کمبود منابع آب و شرایط خاصی که با آن مواجهیم به صورت غیر منطقی و غیر اصولی از این آبها برای پر کردن استخر و آبیاری باغها که بعضاً به صورت غیرقانونی نیز ایجاد شده است، استفاده میکنند.
فرماندار همدان با اشاره به مشکل کمبود آب طی سال گذشته یادآور شد: به همت دولت در راستای تأمین آب شرب همدان اقدامات بسیار خوبی انجام شد اما این دلیل نمیشود که در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی، سطحی و رودخانههای منتهی به شهر همدان غفلت کنیم.
مخفی تصریح کرد: در هر شرایطی وظیفه داریم از منابع آب به عنوان انفال بهترین بهره برداری و استفاده را داشته باشیم و قطعاً اولویت اول تأمین آب شرب مردم است.
وی به هماهنگیهای صورت گرفته بین دستگاههای ذیربط از جمله فرمانداری، امور آب، جهاد کشاورزی، همچنین دستگاههای انتظامی و قضائی در قالب شورای تأمین شهرستان برای هم افزایی و برخورد قانونی در این راستا اشاره کرد و افزود: در این خصوص با متخلفان مماشات نخواهیم داشت و اجازه سودجویی به برخی از افراد نباید داد و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
مخفی با قدردانی از راهنماییهای جهاد کشاورزی و امور آب تاکید کرد: باغداران و کشاورزان باید به رعایت الگوی کشت توجه کرده و از نگاههای سنتی و غیر اصولی به منابع آب و برداشت از آبها خودداری کنند.
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