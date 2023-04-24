امدادرسانی به ۳۱ حادثه طی تعطیلات عید فطر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی ظهر دوشنبه در خصوص پوشش امدادی تعطیلات عید فطر در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از روز پنج شنبه (۳۱ فروردین) تا ساعت هشت صبح امروز (دوشنبه) نیروهای امدادی هلال احمر به ۳۱ حادثه خدمت رسانی کردند که از این تعداد ۲۱ حادثه جاده‌ای، دو خدمت حضوری، یک خدمت مناسبتی، چهار حادثه شهری و سه حادثه کوهستان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: در مجموع این اتفاقات ۲۵۱ نفر حادثه دیده بودند که به ۱۴۷ نفر امدادرسانی شد.

وی بیان کرد: از مجموع حادثه دیدگان ۶۸ نفر مصدوم شده بودند که ۳۳ نفر توسط عوامل هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گفته غریب آبادی ۷۸ تیم امدادی متشکل از ۲۷۹ نفر در مجموع این عملیات ها مشارکت داشتند.