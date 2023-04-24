ورود انیمیشنی قهرمانان ملی به تلویزیون/ «ماجراهای نوید» روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انیمیشن، «ماجراهای نوید»، تاکنون ۲ قسمت از این مجموعه روی آنتن شبکه کودک رفته است و همزمان با ایام عید فطر سومین قسمت از این مجموعه رونمایی شد.

«ماجراهای نوید» با کیفیت سینمایی ساخته شده است و به همین دلیل هر قسمت از این مجموعه پس از چند ماه فرایند تولید و تدوین و ساخت به آنتن شبکه کودک می‌رسد و به دلیل مضامینی که انتخاب کرده است پخش‌های متعددی دارد.

از ویدئو و پوستر قسمت سوم این مجموعه در ویژه برنامه عید فطر «سر سفره خدا» رونمایی شد و عوامل درباره این مجموعه گفتگو کردند.

محمدرضا فرزادمهر تهیه کننده این مجموعه درباره فضا و مضمون آن عنوان کرد: نوید یک نونهال است که دوست دارد کارهای خارق العاده و قهرمانی انجام دهد و ضمن آن به مردم هم کمک کند. او دوست دارد مسائل و مشکلات ریزی را که در زندگی وجود دارد با همین کارهای قهرمانی حل کند.

محمدمهدی محسنی کارگردان انیمیشن نیز درباره سختی‌های ساخت انیمیشن با اشاره به اینکه قسمت اول این مجموعه ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه است گفت: قسمت اول این مجموعه دو ماه و قسمت دوم حدود چهار ماه طول کشید و می‌توان گفت روزی یک ثانیه ساخت آن زمان برده است.

همچنین فرزادمهر در ادامه درباره خلق کاراکترهای قهرمانی عنوان کرد: ما در بخش‌های مختلف کشور آدم‌های بزرگی داریم که اتفاقات مهمی را رقم می‌زنند و به سهم خود کارهای بزرگی را انجام می‌دهند و باری را از کشور برمی‌دارند. کسانی که باعث رشد و پیشرفت کشور هستند و بچه‌ها می‌توانند از اینها الگو و انرژی بگیرند.

مجموعه «ماجراهای نوید» در استودیو توکاانیمیشن تولید شده و محصولی از کانال نهال شبکه کودک است که به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه کنندگی محمدرضا فرزادمهر ساخته می‌شود. مهدی طهماسبی نیز مجری طرح این مجموعه است.