«تیم بعد» از راه رسید/ یک ادای دین انیمیشنی به سیامند رحمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، همزمان با اختتامیه پارالمپیک و نتایج تاریخی ورزشکاران ایرانی در این رقابت‌ها، نخستین قسمت از مجموعه تیزر انیمیشن «تیم بعد» با محوریت الگوبرداری نوجوانان از قهرمانان ملی، و با ادای دین به سیامند رحمان، قهرمان فقید وزنه برداری پارالمپیک رونمایی شد.

در هر قسمت از این مستند، «نوید» به عنوان نوجوانی امروزی و پرانرژی با الگوبرداری از یک قهرمان ملی، کنشی قهرمانانه شبیه آن فرد در زندگی روزمره خود انجام می‌دهد که در نخستین قسمت، این کنش قهرمانی با الگوگیری از سیامند رحمان انجام شده است.

این انیمیشن سه بعدی با تکنیک رئالیسم شخصیت پردازی شده و هر قسمت آن حدوداً ۱۰۰ ثانیه است.

کارگردانی «تیم بعد» برعهده محمدمهدی محسنی، نویسندگی برعهده محمدحسن مردانی و تهیه کننده آن محمدرضا فرزادمهر است. همچنین این اثر در مرکز بسیج صدا و سیما تولید شده و مجری طرح آن مرکز نوآوری رسانا، شتاب دهنده سازمان صداوسیما است که حمایت از تولیدات نوآورانه تلویزیونی را به عهده دارد.