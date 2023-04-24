تحریم اتحادیه اروپا علیه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، اتحادیه اروپا در شرایطی که مردم سوریه به علت قانون سزار آمریکا و غارت منابع طبیعی و غلات این کشور از سوی اشغالگران آمریکایی، با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، تحریم‌های جدید علیه سوریه وضع کرده است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و سازمان‌های مرتبط با دمشق خبر داد.

اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای که توسط دولت هلند منتشر شده است، بسته تحریمی جدیدی را علیه سوریه به اتهام آنچه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر خوانده شده است، وضع کرده است.

همچنین در این بیانیه ادعا شده است که تحریم‌ها شامل برخی مقامات که حقوق بشر را نقض کرده اند می‌شود و بخش دیگری از این تحریم‌ها مربوط به معاملات اقتصادی با روسیه است که اتحادیه اروپا آن را برای ملت سوریه مضر می‌داند.