ثبات در سوریه؛ محور رایزنی ورزای دفاع ایران، روسیه، ترکیه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزرای دفاع ایران، روسیه و ترکیه بر ضرورت بازگشت ثبات به سوریه تاکید کردند.

وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار امروز وزرای دفاع روسیه، ترکیه، ایران و سوریه بر اهمیت حفظ یکپارچگی سوریه و افزایش تلاش ها در مسیر بازگشت آوارگان به این کشور تاکید کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که وزرای دفاع روسیه، ایران، سوریه و ترکیه همچنین تاکید کردند که دیدار فعلی میان این چهار کشور از ماهیت سازنده‌ای برخودار بوده و ضرورت دارد که این گفتگوها با هدف ایجاد ثبات در سوریه ادامه یابد.

وزرای دفاع روسیه، ترکیه، سوریه و ایران همچنین تقویت شرایط امنیتی در سوریه، مقابله با تروریسم و مبارزه با گروه‌های فراطی در این کشور را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه دیدار و رایزنی جداگانه‌ای با وزرای دفاع ایران، سوریه و ترکیه که به مسکو آمده بودند، صورت داد.