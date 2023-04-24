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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه:

رگبارهای بهاری و تگرگ تا فردا در کرمانشاه استمرار دارد

رگبارهای بهاری و تگرگ تا فردا در کرمانشاه استمرار دارد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده، گفت: رگبارهای بهاری و تگرگ تا فردا در کرمانشاه استمرار دارد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی تداوم شرایط ناپایدار در جو منطقه همچنان تا روز سه شنبه تداوم دارد.

وی افزود: شرایط ناپایدار در بعضی ساعات سبب بارش‌های بهاری همراه با وزش باد و رعدوبرق خواهد شد و این شرایط در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان کرمانشاه نمود بیشتری دارد و در برخی نقاط ممکن است با آبگرفتگی معابر و رگبار پراکنده تگرگ نیز همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت از روز چهارشنبه تا پایان هفته جاری شرایط نسبتاً پایداری در استان حاکم می‌گردد.

دولتشاهی بیان کرد: طی این مدت هوای استان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود، همچنین دمای هوا که فردا تحت تأثیر شرایط ناپایدار کاهش می‌یابد از روز چهارشنبه تا پایان هفته روندی افزایشی خواهد داشت.

کد مطلب 5762372

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