آغاز روند تخلیه اتباع فلسطینی از سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطینالیوم، وزارتخارجه فلسطین امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: نخستین کاروان از اتباع فلسطینی مقیم سودان امروز از خارطوم عازم شهر بندری پرت سودان شدند تا روند خروج آنها از این کشور انجام شود.
بنابر اعلام وزارتخارجه فلسطین این کاروان شامل ۷۲ تبعه سودانی میشود که اکثر آنها از قشر دانشجویان فلسطینی و خانوادههای آنها هستند.
در ادامه بیانیه وزارتخارجه آمده است که کاروانهای دیگری با حضور اتباع فلسطینی از طریق زمینی به سوی مصر در حال عزیمت هستند که شمار فلسطینیان حاضر در آن به ۲۰۰ نفر میرسد.
وزارت خارجه فلسطین اعلام کرده است که تخلیه اتباع فلسطینی از سودان با هماهنگی سرویسهای امنیتی و سفارتخانههای فلسطین در سودان، عربستانسعودی، مصر و اردن اجرایی شده است.
گفتنی است درگیریهای مسلحانه در سودان وارد دومین هفته خود شده است. در این رویاروییهای سنگین نظامی که بیشتر در خارطوم پایتخت سودان متمرکز است، نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی همچنان با نیروهای ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان درگیر هستند.
برخی منابع با اشاره به ارتباطات مشکوک فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع با برخی کشورهای عربی، این رخدادها را در راستای اهداف برخی بازیگران خارجی برای تغییر بازی سیاسی در سودان به نفع مصالح خود، ارزیابی میکنند.
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