به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درون اردوگاه‌ها؛ تبعیدگاهِ های‌تکِ چین» نوشته درن بایلر به‌تازگی با ترجمه مسعود یوسف‌ حصیرچین توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۲۱ توسط انتشارات کلمبیا گلوبال ریپورتز منتشر شده است.

درن بایلر نویسنده این‌کتاب، انسان‌شناس آمریکایی است و کتاب پیش‌رو درباره زندگی مسلمانان اویغور در اردوگاه‌های اجباری چین ارتباط دارد. بایلر یکی از متخصصان جامعه اویغورها و سامانه‌های نظارتی چین است که با نجات‌یافتگان این اردوگاه‌ها، مصاحبه کرده و اسناد دولتی را هم بررسی کرده است.

یکی از بررسی‌های درن بایلر به این‌جا انجامیده که که چگونه فناوری شرکت‌های خصوصی (تشخیص چهره، صدا و داده‌های تلفن‌های همراه) به حکومت و شرکت‌ها این امکان داده که میلیون‌ها اویغور را به خاطر فعالیت‌های دینی و فرهنگی‌شان وارد فهرست سیاه کنند. او می‌گوید آن‌ها بازداشتی‌ها را به اتهام «جرم‌های پیشاوقوع»ی که گاهی صرفاً شامل نصب اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی است برای «آموزش» به اردوگاه‌ها می‌فرستند و مجبورشان می‌کنند دولت چین را بستایند، اسلام را انکار و خانواده‌هایشان را تقبیح کنند و در کارخانه‌های مربوط به اردوگاه‌ها رایگان یا در ازای دستمزدی بسیار اندک کار کنند.

نویسنده کتاب پیش‌رو به سین‌کیانگ سفر کرده تا نشان دهد آسایش حاصل از استفاده از تلفن‌های هوشمند برای اویغورها به فاجعه‌ تبدیل شده و فناوری رایج در سرتاسر جهان، که شرکت‌هایی از سیاتل تا پکن آن را تولید می‌کنند، اشکال جدیدی از خفقان را برای مردم سرتاسر جهان به وجود می‌آورد.

«درون اردوگاه‌ها؛ تبعیدگاهِ های‌تکِ چین» ۶ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «جرم پیشاوقوع»، «فاجعه تلفنی»، «دورو»، «حیوانات»، «ناآزاد» و «سین‌کیانگ به حمایت سیاتل پشتگرم است».

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

با این همه، چند ساعت بعد که در زادگاهش روی «صندلی ببر»ی غل و زنجیر شد، ترسی عمیق به جانش افتاد. این ترس هنوز هم رهایش نکرده. «به من گفتند: این جا بنشین و به سوالاتمان جواب بده. تا حالا توی قزاقستان مسجد رفته‌ای یا نماز خوانده‌ای؟ چرا به قزاقستان رفتی؟ با مسلمانان وهابی ارتباط داشته‌ای؟ آیا مشروبات الکلی می‌خوری؟» به آن‌ها گفت که خیلی الکل دوست دارد و حتی گهگاه کفر هم گفته، اما احساس کرد از جواب‌هایش راضی نشده‌اند. «گفتند در تلفن همراهم فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ دارم. پرسیدند: چرا از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کردی؟» پاسخ داد که دوستان زیادی در قزاقستان دارد که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، برای همین پیش از آمدن به چین آن‌ها را دانلود کرده تا با آن‌ها ارتباط داشته باشد و مراقب پدر بیمارش باشند. در هر حال، این اپلیکیشن‌ها در چین کار نمی‌کردند، برای همین فکر نمی‌کرد مساله مهمی باشد. «خودتان ببینید، هیچ چیز غیرمجازی نفرستاده‌ام.» بعد یادش آمد که، اگرچه خیلی هم آدم معتقدی نیست، چند ویدئوی مذهبی را پیش از این‌که بداند غیرقانونی‌اند با دیگران به اشتراک گذاشته بود.»

این‌کتاب با ۱۶۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.