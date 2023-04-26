انتشار دهندگان محتواهای غیر اخلاقی در رصد پلیس فتای استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان، محمدرضا فداییان با بیان اینکه تهیه و انتشار کلیپ تصویری، عکس، مطالب نوشتاری و لایوهای غیراخلاقی با محتوای کشف حجاب و برهنگی در فضای مجازی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، جرم است، تاکید کرد: پلیس بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

وی افزود: رعایت هنجارهای جامعه و قواعد خاص رفتاری بر اساس فرهنگ و آداب حاکم بر جامعه از بدیهیات ضروری استفاده از فضای سایبری است و بر این اساس طرح عملیاتی پلیس فتا در برخورد با افرادی که ترغیب و تسهیل کننده دسترسی افراد به محتویات مستهجن و مبتذل در فضای مجازی هستند، به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان سمنان با اشاره به تشکیل چند تیم ویژه و تخصصی به همراه بررسی موشکافانه تخلفات در این راستا، افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون با رصد حدود ۵۰۰ نشانگاه سایبری در شبکه‌های اجتماعی و فضای وب، تعداد ۴۵ مورد شناسایی و اقدام قانونی در خصوص آنان صورت گرفت.

فداییان در ادامه با هشدار به هنجارشکنانی که با تهیه و انتشار کلیپ تصویری، عکس، مطالب نوشتاری و لایوهای غیراخلاقی با محتوای کشف حجاب و برهنگی در فضای مجازی، باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، گفت: این اقدام مجرمانه آنان از چشمان تیزبین کارشناسان فتا دور نخواهد بود و پلیس بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

وی یکی از اولویت‌های اصلی پلیس فتا را سالم سازی فضای سایبر عنوان و تاکید کرد: در صورت احصا و پایش هرگونه رفتارهای خارج از عرف و اخلاقیات حاکم بر جامعه، در ابتدا سعی در راهنمایی و ارشاد فرد خاطی کرده و در صورت تکرار، متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.