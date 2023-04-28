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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

رئیس هلال احمر بروجرد خبر داد؛

نجات کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات قله «شاه نشین» بروجرد

نجات کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات قله «شاه نشین» بروجرد

بروجرد- رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد از نجات کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات قله «شاه نشین» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی در سخنانی، اظهار داشت: در تماس تلفنی از مرکز کنترل عملیات و هماهنگی جمعیت هلال احمر لرستان مبنی بر مصدوم شدن یک کوهنورد در ارتفاعات قله «شاه نشین» بروجرد عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: همزمان با تیم پایگاه امداد و نجات یک تیم برای پشتیبانی از جمعیت هلال احمر و هیئت کوهنوردی به همراه یک دستگاه خودروی کمک دار به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد، گفت: عوامل پس از حضور در محل حادثه اقدام به حرکت کرده و پس از جستجو یک کوهنورد مصدوم این حادثه را بین دیواره کوه رؤیت کردند.

کرمی، افزود: به دلیل صعب‌العبور بودن محل حادثه عوامل حاضر در صحنه اقدام به نصب کارگاه کرده و پس از دستیابی به مصدوم و تثبیت فیزیکی اقدام به انتقال کوهنورد مصدوم از ارتفاع کردند.

کد مطلب 5765828

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