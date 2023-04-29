فوت یک کوهنورد کرمانشاهی در ارتفاعات شهرستان صحنه

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وز گذشته طی تماس تلفنی اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه مبنی بر عارضه قلبی فردی ۶۰ ساله در کوه ارمنی جان دهستان دینور، سریعاً تیم عملیات کوهستان شعبه شهرستان صحنه به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از طی مسیر، دسترسی به مصدوم و ارزیابی علائم حیاتی احتمال عارضه قلبی را تأیید کرده و بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در این فاصله با هماهنگی به عمل آمده تیم اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی به منطقه اعزام شدند که پس از رسیدن اورژانس هوایی تأیید فوت توسط عوامل فوریت‌های پزشکی حاضر در محل حادثه انجام و جسد متوفی توسط بالگرد به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه انتقال داده شد.