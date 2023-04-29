به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در مراسم زنگ سلامت که به مناسبت آغاز هفته سلامت برگزار شد، اظهار داشت: شعار امسال هفته سلامت، سلامتی برای همه با پزشکی خانواده نامگذاری شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش شامل خیل عظیمی از فرهنگیان و دانش آموزان است که می‌توانند در حوزه آموزش سلامت با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: از همه دانش‌آموزان دعوت می‌کنیم که سفیر سلامت باشند و در راستای آموزش‌های مسائل بهداشتی و سلامت به خانواده، دوستان و اقوامشان آموزش بدهند.

کوشکی با اشاره به برنامه پزشک خانواده، عنوان کرد: ما در کل استان شبکه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت داریم که پزشک، کارشناسان تغذیه، روان و … در آن‌ها خدمات رسانی می‌کنند، برنامه پزشک خانواده تکمیل کننده خدمات این مراکز است.

وی بیان کرد: افرادی که در برنامه پزشک خانواده، ارزیابی می‌شوند، فقط بیماران نیستند، بلکه گروه‌های سنی مختلف از بدو تولد تا سالمندی، حتی با وجود سالم بودن، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: اقدامات این برنامه بیماری‌ها را پیش بینی کرده و از بروز آن‌ها پیشگیری می‌کند و تلاش می‌شود افراد پیش از مراجعه به بیمارستان سلامت خود را به دست آورند.

کوشکی با بیان اینکه اگر شخصی بیمار شود، مراقبت از آن انجام و از عوارض بیماری جلوگیری می‌شود، گفت: در صورتی که شخص دچار عارضه بیماری شده باشد، سیستم ارجاع آنها را به بیمارستان ارجاع می‌دهد.

وی با تاکید بر مزایای این برنامه، عنوان کرد: با اجرای این طرح، در هزینه بیماران صرفه جویی شده و هدف دسترسی عادلانه به سلامت محقق خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یادآور شد: این برنامه ابتدا در شهرستان دلفان و تا پایان سال جاری، در کل استان اجرا می‌شود.