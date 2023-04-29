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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

همایش ملی روز شوراها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

همایش ملی روز شوراها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

همایش ملی روز شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور رئیس‌جمهور در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی روز شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور رئیس‌جمهور در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

در این مراسم ابتدا احمد وحیدی وزیر کشور و پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها به ایراد سخن پرداختند و پس از آن حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی کرد.

حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به نمایندگی از جامعه بزرگ شوراها در این مراسم حضور یافته اند که در ادامه از چند شورای برتر قدردانی به عمل آمد.

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است.

کد مطلب 5766408
طیبه بیات

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