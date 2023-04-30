آیت الله سلیمانی عمری را در راه خداوند به مردم خدمت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی نظری منفرد شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله شهید سلیمانی عضو فقید مجلس خبرگان رهبری که در مسجد اعظم قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: مقصد همه انسان‌ها مرگ است و در این میان برخی‌ها سعید از دنیا می‌روند که جایگاه آنان بهشت است و عده‌ای نیز فجار هستند که جایگاه آنان جهنم است و اینکه انسان جز کدام دسته باشد به دست خود انسان است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: راه شیطان چاه و راه انبیای الهی نجات است و انسان باید انتخاب کند که کدام را بر می‌گزیند چرا که انسان موجودی انتخاب گر است و ما باید چشم خود را روشن کنیم در غیر این صورت بر اساس قسم قرآن کریم اگر انسان راه را درست انتخاب نکند سرنوشت شومی در انتظار آن است.

وی با بیان اینکه شهادت در راه خدا نصب هر کسی نمی‌شود و شهادت یک توفیق است افزود: بالای هر خوبی یک خوبی دیگری است اما بالاتر از شهادت نداریم و وقتی حضرت علی (ع) از زبان پیامبر شنید که در ماه مبارک رمضان به شهادت می‌رسد بسیار خرسند و خوشحال شد.

حجت الاسلام نظری منفرد با بیان اینکه شهادت گاهی در جبهه جنگ و گاهی در محراب عبادت و از پشت سر است ابراز داشت: آیت الله سلیمانی انسانی شایسته، متین و باوقار بود و پس از انقلاب اسلامی در سنگرهای مختلف آن هم در استانی مانند سیستان و بلوچستان ۱۷ سال ماند و عام و خاص را مجذوب خود کرد.

وی افزود: عمر، نعمت گرانبهایی است که اگر انسان از آن به درستی استفاده نکند در پایان عمر پشیمان است که در این صورت فایده‌ای ندارد و یکی از اسامی قیامت نیز روز حسرت است.

وی عنوان داشت: آیت الله سلیمانی عمری را در راه خداوند و به مردم خدمت کرد که امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد از عمر خود درست استفاده کنیم.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: امام علی (ع) فرمود شدیدترین اندوه‌ها در زندگی از دست دادن فرصت است که باید تلاش کنیم حسن خاتمه داشته باشیم که این امر از بهترین‌ها است.

حجت الاسلام نظری منفرد با تقدیر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آیت الله سلیمانی بیان داشت: از احساسات مردم در شهرهای مختلف شمال و در شهر قم باید تقدیر کرد و این امر نشان دهنده این است که روحانیت در دل‌ها جا دارد.