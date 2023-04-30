برداشت گندم در سطح ۷۰ هزار هکتار از اراضی دهلران آغاز شد

آذرنوش عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت گندم در شهرهای جنوبی استان از جمله دهلران آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان نیز خریداری شده است، افزود: در سال زراعی جاری ۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است.

عموزاده عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود به طور تقریبی ۲۰۰ هزار تن گندم از این مزارع برداشت شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز خرید فعال در این شهرستان آماده خرید گندم از کشاورزان منطقه است، همچنین هماهنگی‌های لازم به منظور تأمین سوخت کمباین‌ها و انجام معاینه فنی و نظارت بر روند خرید و برداشت صورت گرفته است.