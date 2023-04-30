نوزادان حاصل IVF رباتی متولد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آنها نخستین نوزادانی هستند که با این روش به دنیا می آیند و امیدها برای زوج های نابارور را افزایش داده اند.

این آزمایش در مرکز باروری نیوهوپ واقع در نیویورک و در بهار سال گذشته انجام شده است. در آنجا محققان ابزارهای باروری رباتیک را کنار هم قرار دادند که شامل یک میکروسکوپ، یک سوزن مکانیکی، یک ظرف آزمایشگاهی کوچک و لپ تاپ بود.

طبق مقاله ای که MIT منتشر کرده یکی از مهندسان که هیچ تخصصی در حوزه باروری نداشت با استفاده از یک دستگاه کنترل پلی استیشن ۵ سوزن رباتیک را کنترل و آن را برای بارورسازی تخمک هدایت کرد. او از یک دوربین تخمک انسانی را رصد و به آن نفوذ کرد تا یک سلول اسپرم را در آن قرار دهد.

ادواردآلبا دانشجوی مهندسی مکانیک که دستگاه را هدایت می کرد در این باره می گوید: من آرامش داشت. در همان موقع با خودم فکر کردم این فرایند چیزی بیشتر از یک تجربه است.

استارت آپی که ربات جدید را ساخته «Overture Life» نام دارد و هدفش خودکارسازی باروری در آزمایشگاه است تا به این ترتیب هزینه ها را کاهش دهد و آن را به فرایندی معمول تبدیل کند.

برای این منظور شرکت حق امتیاز اختراعی ثبت کرده که در آن درباره یک تراشه زیستی برای فرایند آزمایشگاهی IVF در حالت مینیاتوری توضیح داده شده است.

سانتیاگو مونه محقق ژنتیک برجسته در این باره می گوید: یک جعبه را تصور کنید که در آن اسپرم و تخمک ها قرار می گیرند و ۵ روز بعد نطفه به وجود می آید. این فرایند ارزان تر است و هر دکتری می تواند آن را انجام دهد.