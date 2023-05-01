نخستین ترانزیستور چوبی جهان ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ایزاک انگکویست استادیار ارشد آزمایشگاه ارگانیک الکترونیکز در دانشگاه لینکوپینگ در این باره می گوید: ما اصولی بی سابقه ایجاد کردیم. بله ترانزیستور چوبی سنگین و کند است اما کار می کند و پتانسیل زیادی دارد.

این نخستین بار نیست که محققان سعی کرده اند ترانزیستور چوبی بسازند، اما آزمایش های پیشین در این زمینه به تولید نسخه هایی منجر شد که فقط قادر به تنظیم جابه جایی یون ها بود. بدتر آنکه وقتی یون ها وجود نداشتند، ترانزیستور نیز کار نمی کرد.

ترانزیستور جدید می تواند به طور مداوم کار کند و جریان الکتریسیته را بدون آنکه از بین برود، تنظیم کند. یکی از دلایل این امر استفاده از چوب بالسا در توسعه دستگاه جدید است. زیرا این فناوری نیازمند چوبی بدون دانه است که ساختار یکدستی دارد.

محققان چند تغییر در چوب ایجاد کردند. آنها لیگنین (ماده سلولز مانند و آلی که لیف های سلولز را به هم وصل می کند) را حذف کردند و فقط فیبرهای سلولزی بلند با کانال هایی که لیگنین در آنها وجود داشت را نگه داشتند.

این تغییرات سبب شد ترانزیستور چوبی بتواند جریان برق را تنظیم و با بازدهی خاصی عملکردی مداوم را فراهم کند. از آن بهتر آنکه قطع و وصل برق بدون تاخیر انجام می شد.

قطع برق حدود یک ثانیه و وصل کردن آن حدود ۵ ثانیه طول می کشد. کانال اصلی ترانزیستور بسیار بزرگ است اما محققان معتقدند این یک مزیت است زیرا می تواند از ترانزیستورهای ارگانیک معمولی جریان برق بیشتری را تحمل کند و همین امر برای برخی کاربردهای آتی اهمیت زیادی دارد.