به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم زاده عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان ستاد اجرایی خدمات سفر استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی با هدف ماندگاری مسافر در استان سمنان اجرا می‌شود، ابراز داشت: ایام عید نوروز سال جاری برگزاری این قبیل برنامه‌ها تجربه خوبی در راستای نحوه برگزاری و تلاش برای جذب مسافران به استان بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر استان سمنان از معبر به مقصد گردشگری همچنان با قدرت دنبال می‌شود، افزود: یکی از راه‌های تحقق این آرمان نیز اجرای برنامه‌های فرهنگی با برپایی نمایشگاه‌ها، سیاه چادر و غیره است که در کاهش تصادفات و افزایش ماندگاری مسافران نقش داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه برپایی نوروز گاه‌ها، نصب المان‌های نوروزی و غیره دیگر مواردی که توانست در معرفی استان به عنوان مقصد گردشگری سهمی داشته باشد، ابراز داشت: طی ایام نوروز سال جاری ۲۱ نمایشگاه صنایع دستی با ۲۱۸ غرفه و ۲۳ نوروز گاه در سطح استان سمنان برپا شده است.

کرم زاده با بیان اینکه دیگر هدف برپایی این نمایشگاه‌ها کمک به هنرمندان عرصه صنایع دستی برای فروش محصولات تولیدی خودشان است، تصریح کرد: علاوه بر کمک به فروش محصولات این نمایشگاه‌ها فرصت خوبی را نیز برای معرفی صنایع دستی استان سمنان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه در تصادفات جاده‌ای همراهان بیمار معمولاً برای اقامت ندارند، افزود: برای این دسته افراد مسافر همراه سرا در حاشیه بیمارستان راه اندازی شد تا همراهان در کنار بیمار خود حضور داشته و هزینه‌های جانبی تصادف پیش آمده آنها نیز کاهش یابد.