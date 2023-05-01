کویت هم با گلباران بدرقه شد/ نمره «۲۰» برای بانوان هاکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان ملی پوش هاکی روی یخ کشورمان در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا صبح امروز دوشنبه به مصاف تیم کویت رفتند و توانستند در یک دیدار کاملا برنامه ریزی شده این تیم با سابقه را با نتیجه ۲۰ بر صفر شکست دهند.

این دیدار در ست اول با نتیجه پنج بر صفر به نفع ایران ، در ست دوم با نتیجه شش بر صفر به نفع ایران و در ست سوم با نتیجه بر صفر به نفع ایران به اتمام رسید . در نهایت تیم کشورمان با نتیجه ۲۰ بر صفر تیم ملی هاکی روی بانوان کویت را پشت سرگذاشت. کویت از جمله کشورهای قاره کهن است که بیش از دو دهه در این رشته فعالیت دارد.

اعظم سنایی، الهام مدیردهقان، نگار خرم، فاطمه اسماعیلی، زهرا رضایی، حدیث خلج، یگانه بهرامی، آذین قارونی، هلیا سوهانی، فاطمه شاهسوند، نگار ارجمند، حدیثه پورهاشمی، شبنم‌عرب، عسل حیدری، دیانا فرزام نیا، دیبا فرزام نیا، هدیه آقایی، فاطمه آقایی، زهرا قاسمی، آرزو ایزدی نمایندگان ایران را در این دوره از رقابتها هستند.

مربگری این تیم به عهده اعظم سنایی و سر مربی فرزاد هوشیدری میباشد.

ملی پوشان کشورمان در گام بعدی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت و از ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت ایران به مصاف تیم قرقیزستان خواهند رفت.