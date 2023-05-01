به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی در دیدار با مرتضی حسنی دبیر کمیته مرکزی مدیریت دانش وزارت کشور، اجرای پروژه مدیریت دانش در سطح ادارات و نهادها را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: دانش حل مسائل استان به صورت پراکنده و ضمنی در ذهن نخبگان وجود دارد و می‌توان با شناسایی و تجمیع تجارب موجود و ایجاد هم‌افزایی دانشی به راه‌حل بهینه مواجهه با مسائل در سطح استان و کشور دست یافت.

وی افزود: طرح استخراج و مستندسازی تجارب بازنشستگان و طراحی و استقرار سامانه فرآیندی مدیریت دانش در استان یزد به صورت پایلوت اجرا خواهد شد.

معاون استاندار یزد همچنین از تلاش‌های مرکز مطالعات راهبری و آموزش وزارت کشور در ایجاد چهارچوب حاکمیتی مدیریت دانش و توسعه ساختار راهبری و اجرایی مدیریت دانش در سطح استان‌ها تقدیر و بر آمادگی استانداری یزد در حمایت کامل از برنامه‌های مدیریت دانش تاکید کرد.

شاه حسینی، موضوع آب را مهمترین اولویت استان دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار داشت: استانداری یزد آمادگی دارد تا از نظرات نخبگان در طرح «شناسایی منابع دانشی در حوزه کشاورزی پایدار و مدیریت بهره‌ور منابع آبی کشور» حمایت کند.

مرتضی حسنی، مدیر ارشد دانش و دبیر کمیته مرکزی مدیریت دانش نیز در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات کمیته اجرایی مدیریت دانش استانداری یزد، به آمادگی بالای دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری این استان برای اجرای برنامه‌های مدیریت دانش اشاره کرد و در مورد جزئیات برنامه‌های کمیته مرکزی مدیریت دانش در سال ۱۴۰۲ مباحثی را ارائه کرد.