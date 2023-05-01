به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وانگ دی، مدیر معاونت وزارت خارجه چین در امور غرب آسیا و آفریقای شمالی می‌گوید که در جریان مذاکرات منتهی به ازسرگیری روابط بین ایران و عربستان، شی‌ جین‌پینگ، رئیس جمهور چین به شخصه نقشی مهم در متقاعد کردن طرفین ایفا کرده است.

وانگ دی در گفت‌وگو با یک نشریه دولتی چین گفت: جین‌پینگ شخصا رهبران دو کشور را متقاعد و از ایران و عربستان را به عنوان دو کشور همسایه، در راستای توسعه روابط دوستانه تشویق و حمایت کرد.

وانگ اضافه کرد که تلاش‌های پکن در راستای توسعه ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه در برهه‌ای صورت گرفت که «برخی کشورهای بزرگ خارج از منطقه به بی‌ثباتی درازمدت دامن زده بودند» و به باور وی، این کار را با هدف «منافع شخصی» انجام می‌دادند.

وی همچنین تاکید کرد که پکن همواره یک «میانجی عادل» بوده و همچنان به «توسعه‌دهنده صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد.»

مذاکرات بین تهران و ریاض از آن جهت حائز اهمیت بود که آمریکا در آن نقشی نداشت؛ کشوری که حدود ۷۵ سال است در این منطقه یک بازیگر دیپلماتیک مهم به شمار می‌رود.

توافق ماه گذشته ایران و عربستان که با میانجی‌گری چین حاصل شد، یکی از پیروزی‌های مهم سیاست خارجی چین محسوب می‌شود. این توافق همچنین به آغاز مذاکرات صلح از سوی ریاض با هدف پایان بخشیدن به جنگ هشت ساله یمن، منجر شد. اولیور جان، عضو اندیشکده «نفوذ خاورمیانه/Middle East Influence» مستقر در واشنگتن، می‌گوید که توافق ایران و عربستان، همچنین دال بر این بود که چین با تکیه بر نفوذ اقتصادی، «اعتبار دیپلماتیک» خود در منطقه را تقویت و جای پای خود را محکم کرده است.

ایران و عربستان پس از حصول توافق، اعلام کردند که سفارتخانه‌های متبوع خود را برای نخستین بار پس از هفت سال بازگشایی می‌کنند.

وانگ همچنین گفت که پکن برای حل مساله فلسطین و اسرائیل، طرحی پیشنهاد کرده و کین گانگ، وزیر خارجه پکن هم این ماه تاکید کرد که چین در این مساله هم می‌توان نقشی فعال به عنوان میانجی بازی کند.