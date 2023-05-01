معطلی ۱۳ ساله پروژه کمربندی شرقی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، اروجعلی علیزاده صبح امروز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های راه‌سازی، راه‌های روستایی و اجرای پروژه کمربندی شرقی اهر اظهار داشت: ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده و فرماندار اهر برای رفع گره کور ترافیک شهری اهر با اجرای پروژه کمربندی شرقی، طبق تفاهم‌نامه مشترک رئیس سازمان راهداری و معاون وزیر راه و شهرسازی؛ اجرای زیرساخت‌های کمربندی شرقی تا مرحله آسفالت‌ریزی بر عهده‌ی راهداری قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی، عدم تملک اراضی و آزادسازی محدوده پروژه کمربندی شرقی را پروسه‌ای زمان‌بر دانست و گفت: اصلی‌ترین مشکلی که می‌تواند اجرای پروژه کمربندی شرقی اهر را با تأخیر مواجه کند عدم تملک اراضی و آزادسازی حریم است، حدود ۱۰ سال قبل قرار شد پروژه کمربندی شرقی به محدوده شهری اهر الحاق شود و شهرداری اهر در اجرای این پروژه مشارکت کند.

وی بابیان این‌که پروژه کمربندی شرقی اهر طبق موافقت‌نامه به‌صورت چهارخطه احداث می‌شود، افزود: شرط اصلی برای احداث کمربندی شرقی، آزادسازی حریم و تملک اراضی محدوده پروژه است در غیر این صورت پروژه کمربندی شرقی اهر با مشکلاتی مواجه شده و پیمانکار نمی‌تواند عملیات راه‌سازی را اجرایی کند.

علیزاده از به‌کارگیری ماشین‌آلات راهداری برای شروع عملیات خاکبرداری و خاک‌ریزی پروژه کمربندی شرقی اهر تا زمان انتخاب پیمانکار خبر داد و یادآور شد: با عنایت به این‌که ترافیک روزانه خیابان بهار باعث نارضایتی شهروندان اهری می‌شود، تکمیل پروژه کمربندی شرقی اهر برای کاهش بار ترافیکی از داخل شهر و هدایت مسافران شهرهای هم‌جوار ضرورت دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: راهداری استان و شهرستان اهر برای تسریع در تکمیل پروژه کمربندی شرقی اهر آمادگی لازم را دارد، با این حال اگر آزادسازی حریم پروژه انجام گیرد در حقیقت در اجرای پروژه تسریع می‌شود.

وی با اشاره به این‌که پروژه کمربندی شرقی اهر در سال ۱۳۸۹ به مناقصه واگذار شده است، گفت: به عبارتی دیگر پروژه کمربندی شرقی اهر ۱۳ سال می‌شود که معطل مانده و اگر هم سالی ۳۰۰ متر از پروژه احداث شده بود اکنون به بهره‌برداری می‌رسید و دلیل عدم تکمیل پروژه نبود اعتبار بود. در حال حاضر که پروژه کمربندی شرقی در کمیسیون عمران مجلس توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری تفاهم‌نامه مشترک انعقاد کرده‌اند بهترین فرصت برای تکمیل پروژه کمربندی شرقی اهر است.

علیزاده تأکید کرد: اگر منتظر تأمین یا تخصیص اعتبار پروژه کمربندی شرقی اهر از سوی وزارت راه و شهرسازی بمانیم، تکمیل این پروژه به سال‌ها به طول می‌انجامد. اما باید از ظرفیت‌های شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای آزادسازی حریم و تملک اراضی محدوده پروژه کمربندی شرقی استفاده کنیم، حتی می‌توانیم از دستگاه قضائی تقاضای همکاری و مشارکت کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: برای آزادسازی محدوده پروژه کمربندی شرقی اهر با احتساب رمپ‌ها نیاز به تملک ده‌ها هکتار از اراضی داریم و اگر بخواهیم منتظر اختصاص اعتبار از سوی دولت برای تملک اراضی و احداث کمربندی شرقی اهر بمانیم باید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود ولی قطعاً چنین اعتباری به‌صورت یکجا اختصاص نمی‌یابد.

وی در پایان با اشاره به مطالبه‌ی فرماندار اهر برای احداث، آسفالت‌ریزی و اصلاح روکش آسفالت راه‌های روستایی شهرستان اهر خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات استانی روکش آسفالت ۸ روستای شهرستان اهر به طول ۳۰ کیلومتر و بهسازی و آسفالت‌ریزی راه ۷ روستا به طول ۱۴.۵ کیلومتر در دستور کار اداره‌کل راهداری استان قرار می‌گیرد.