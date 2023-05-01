۱۲۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: از این تعداد بیمار بدحال مبتلا به کرونا، ۱۹ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری و زیر درمان هستند.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: اکنون ۲۸ بیمار بدحال مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان خراسان رضوی بستری هستند.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و در بیمارستان‌های خراسان رضوی بستری شدند که ۴۸ نفر آنان در بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شده اند.

پهلوان افزود: از ابتدای اردیبهشت تاکنون پنج مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در خراسان رضوی گزارش شده است که سه مورد آن در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: استفاده از ماسک، عدم حضور در اجتماعات و دریافت دز واکسن یادآور کرونا به منظور قطع چرخه انتقال این ویروس در جامعه همچنان مورد تاکید است.