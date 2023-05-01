افشاگری درباره نقش عمر البشیر در سوءقصد علیه حسنی مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرلشکر «سمیر فرج» ژنرال و کارشناس راهبردی سابق ارتش مصر، عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان را به دست داشتن در سو قصد به جان حسنی مبارک، در جریان حضوری در اتیوپی، متهم کرد.

سرلشکر فرج در جریان یک گفتگوی تلویزیونی اشاره کرد که عمر البشیر در سو قصد علیه مبارک در سال ۱۹۹۵ در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، مشارکت داشته است.

وی خاطرنشان کرد: روابط مصر و سودان در دوران عمر البشیر، در بدترین حالت خود قرار داشت، چون به اعتقاد من وی از حامیان اخوان المسلمین بود.

وی افزود: «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز با وجود مواضع خصمانه سودان در پرونده نیل، به حذف سودان از فهرست تروریسم بین المللی کمک کرد.