گوشت مرغ ۷۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطااله حسن‌زاده، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره لزوم واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه‌ها گفت: با واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار به اتحادیه‌ها، قطعاً شاهد مدیریت بهینه بازار خواهیم بود.

وی ادامه داد: با این اقدام مطمئناً تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شرایط بهتری را پشت سر خواهند گذاشت.

وی درباره مباحث مطرح شده پیرامون قیمت گوشت مرغ گفت: با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید در چند ماه گذشته، قیمت مرغ زنده درب مرغداری ۵۲ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان حداکثر ۷۳ هزار با شرط ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در طول یک سال تعیین شد.

حسن‌زاده در ادامه افزود: دامنه قیمت جوجه یکروزه نیز بین ۱۵ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ برای تحویل به مرغداران معین شد.