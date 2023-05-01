به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت‌های معماری در شهر بزرگ و تاریخی اصفهان کم نیست به تبع آن معماران این شهر تاریخی نیز کم نیستند در این میان به واسطه قدمت شهر و فعالیت‌های متعدد در جای جای استان اصفهان، معماران زیادی تربیت شده اند که هر کدام کارنامه طویلی دارند.

در این میان چند روز پیش یک مراسم نکوداشت برای یکی از معماران استان اصفهان برگزار شد ولی نکته جالب آن برگزاری این مراسم در صحن مسجد شیخ لطف الله اصفهان بود مسجدی که سال گذشته مرمت نادرست گنبد آن بارها و بارها مورد اعتراض معماران، فعالان میراث فرهنگی، مرمت گران و مردم قرار گرفت.

پیش از برگزاری مراسم نکوداشت معمار پیشکسوت خبر رسید که این برنامه توسط یک مؤسسه فرهنگی در اصفهان برگزار می‌شود مؤسسه‌ای خصوصی که نایب رئیس آن، همین معمار اصفهانی است و در حوزه معماری فعالیت می‌کند.

نکته قابل تأمل دیگر آنکه در این مراسم که از یک صد مهمان از جمله اعضای مؤسسه خصوصی برگزار کننده و متعلق به همین معمار دعوت رسمی شده بود اما اعلام شد تا ۲۰۰ نفر هم ظرفیت دارد، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و رئیس ایکوم ایران و رئیس پایگاه میراث فرهنگی نقش جهان نیز حضور پیدا کردند و در کنارشان معماران و فعالان میراث فرهنگی متعددی نشستند.

این اتفاق و این همراهی سوال بزرگی را در دو روز اخیر برای دوست داران میراث فرهنگی بوجود آورده است. آنکه حضور این افراد آیا می‌تواند مهر تأییدی بر چنین رفتارهایی باشد؟ آیا به راستی برگزاری مراسم نکوداشت در یک مکان مذهبی و مسجد صحیح است؟

آیا رتبه آن معمار به حدی والاست که برای نکوداشت آن مکانی غیر از مسجد ثبت جهانی و مورد توجه خاص در میدان نقش جهان پیدا نمی‌شد و به اجبار این مراسم را در آن مسجد برگزار کردند؟

آیا قرار است کاربری مسجد از محل نماز به برگزاری مراسم نکوداشت افراد ولو برجسته، تقلیل یابد؟

اینها سوالاتی است که با وجود گذشت چند روز از حواشی به وجود آمده از برگزاری این مراسم هنوز بی پاسخ مانده و رئیس میراث فرهنگی استان نیز واکنشی به آن نداشته است.

برگزاری مراسم نکوداشت در مساجد مختلف، سابقه داشته اما در یک مسجد جهانی خیر. از طرفی حفاظت این مسجد به شدت زیر ذره بین افراد و گروه‌های مختلف است اینکه چطور آقای معمار توانسته چنین مراسمی را در این مسجد برگزار کند و مجوزش را چه کسی به این آسانی داده هم مبهم است.

عجیب‌تر آنکه متولیان استان چطور و با چه هدفی حاضر شدند این مراسم که توسط مؤسسه فرهنگی همان معمار برگزار شده، در مسجد جهانی شیخ لطف الله برگزار شود آیا این امکان برای دیگران نیز فراهم است؟