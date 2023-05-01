مشاهده گربه وحشی در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه محلی روستای طائمه در منطقه حفاظت شده ملوسان، با مشاهده شکار پرندگان اهلی خود توسط یک گربه، اقدام به زنده‌گیری آن کردند.

وی ادامه داد: با توجه به ویژگی‌های فیزیکی گونه و تفاوت ظاهری آن با گربه‌های معمولی، اهالی با پاسگاه محیط‌بانی منطقه تماس گرفته و موضوع را به اطلاع محیط‌بانان می‌رسانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خاطرنشان کرد: با حضور محیط بانان در محل، مشخص شد این گونه، گربه وحشی بوده که پیش از این نیز در استان دیده شده و پس از اقدامات کارشناسی و نمونه‌برداری بافت برای انجام مطالعات ژنتیکی، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت شده ملوسان رهاسازی شد.