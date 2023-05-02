اصلاحیه حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای ابلاغ شد.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ هیأت وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای و اصلاحات بعدی آن» طی نامه شماره ۱۷۹۸۳ در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این تصویب نامه آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۴۳ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد:

۱- تصویب نامه شماره /۵۲۳۴۷ / ت ۵۹۸۰۸ ه مورخ اول تیرماه ۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در بند ۱ واژه «نباشد» به واژه «باشد» و عبارت ۲۳.۶ درصد به عبارت ۲۸.۱ درصد اصلاح می‌شود.

ب - در صدر بند ۳ واژه «پایان» حذف می‌شود.

۲ - این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

پیش از این تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای ابلاغ شده بود.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیأت وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای» طی نامه شماره ۹۸۳۷۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود.