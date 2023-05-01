وزیر اطلاعات: ناآرامی به محیط داخلی دشمنان ایران منتقل شده است

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میزبان حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بود.

وی بیان کرد: در بخش ابتدایی این جلسه وزیر اطلاعات گزارشی از تهدیدات امنیتی سال گذشته و اقدامات دشمن جهت ضربه زدن به امنیت ایران از جمله اغتشاشات نیمه دوم سال ارائه داد و گفت با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و شکست برنامه‌های دشمن، پیام اقتدار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جهان صادر شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر اطلاعات با تشریح اقدامات دستگاه امنیتی کشور تاکید کرد که با اشراف جامعه اطلاعاتی نسبت به تحرکات معاندان و دشمنان ایران، اکنون ناآرامی به محیط داخلی دشمنان ایران منتقل شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ادامه جلسه وزیر اطلاعات، گزارشی از تحولات منطقه ارائه کرد که حاکی از اشراف دستگاه‌های امنیتی بر تحولات خارج از مرزها بود.

عمویی گفت: در بخش دوم جلسه امروز سوال روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز از وزیر اطلاعات مطرح شد. محور سوال طرح شده برنامه و راهبرد دستگاه اطلاعاتی برای مقابله با نفوذ بود که وزیر اطلاعات، راهبردها و اقدامات این وزارتخانه را تشریح کرد. با نظر نماینده سوال کننده، بررسی تخصصی سوال و پاسخ ارائه شده در آینده طی جلساتی دنبال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیأت اعزامی کمیسیون برای بررسی حادثه روستای دانیال سلمان‌شهر هم گزارش بازدید و بررسی خود از محل حادثه و گفتگو با افراد دخیل را به صورت مکتوب و در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی انتظامی کشور ارسال کردند که در این گزارش ضمن پرداختن به کاستی‌های موجود در تصمیمات در صحنه حادثه و سوابق آن، پیشنهادهایی جهت اقدام به مقامات ذیربط ارائه شده است.