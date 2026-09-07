اطفا حریق انبار کاه در سمنان؛ حادثه بدون مصدوم بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا براتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل روستای علا، از وقوع حریق گسترده در یک انبار کاه در این روستا از توابع سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی حادثه تیم عملیاتی به سرعت وارد میدان شد.

وی با بیان اینکه امدادگران آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند، افزود: 13 آتش نشان بیش از چهار ساعت زمان صرف کردند تا این انبار خاموش شود.

رئیس عملیات آتش نشانی سمنان با اشاره به گستردگی حجم شعله ها و دشواری عملیات، تاکید کرد: آتش نشانان سمنانی اجازه سرایت آتش به دیگر نقاط را ندادند.

براتی با بیان اینکه علت این حادثه بی احتیاطی کارگران بوده است، اضافه کرد: یک دستگاه تراکتور دهیاری اعلا نیز برای کمک به عملیات در محل حاضر شد.