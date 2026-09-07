درخشش فرهنگیان استان سمنان؛ ۹ رتبه کشوری کسب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، اظهار کرد: فرهنگیان و معلمان استان در عرصه ملی و جشنواره آموزشی و مهارتی و فناوری خوش درخشیدند.
وی ادامه داد: حضور موثر فرهنگیان در جشنوارههای آموزشی، بستری ارزشمند برای شناسایی، ارائه و به اشتراک گذاری ایدههای خلاقانه و روش های اثربخش آموزشی فراهم میکند که مستقیماً به ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس منجر میشود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر نقش فناوری در آموزش مدرن افزود: این دستاوردها نشان میدهد معلمان استان در کنار دانش حرفهای، از ظرفیت بالایی در نوآوری و بهرهگیری هدفمند از فناوری برخوردارند. معرفی این تجربههای موفق میتواند به توسعه فرهنگ یادگیری مداوم و حرفهای در میان جامعه معلمان کمک شایانی کند.
مرادی نسب با بیان اینکه در جشنواره «اصلاح روشهای آموزش» فاطمه زهرا مقدمی، محمد تاجالدین و فاطمه خدامی همگی از استان سمنان رتبههای اول تا سوم را کسب کردند، گفت: در جشنواره «هر پایه یک مهارت» فاطمه صفری، فاطمه نادعلی و فاطمه عامری بازهم از استان رتبههای اول تا سوم را از آن خود کردند.
وی افزود: در جشنواره «شایستگی فناورانه» سارا تاجیان، سبحان سرمد و مرضیه احسانی همگی از فرهنگیان استان سمنان توانستند رتبههای اول تا سوم را کسب کنند.
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