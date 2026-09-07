به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «ساعت‌های بدون آفتاب» به نویسندگی و کارگردانی سجاد خوزم و تهیه‌کنندگی رضا علمدارلو روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در سالن شماره یک تماشاخانه مهرگان خوانش می‌شود.

فرشته آژیر، آناهیتا بابائی ساطی، افشین بهرامی، افسانه حبیبی، رضا شفیعی، شکیبا شمس و پدرام ولی‌زاده در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «شبی بارانی، زنی غریبه به خانه‌ای قدیمی پناه می‌آورد؛ زنی که گذشته‌اش را پشت سکوتی سنگین پنهان کرده است. ورود او، آرام آرام تعادل خانه را برهم می‌زند.»

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مجری طرح: پویا پورهمدانی (کهکشان هنر)، مشاور هنری: علیرضا عارفی، دستیار کارگردان: پدرام ولی‌زاده، مدیرروابط عمومی: سحر دادفر، برنامه‌ریز: ماهان معصوم‌پور، مجری گریم: لیلا خدابخشی، مدیراجرایی و طراح لباس: یلدا سرلک، طراح پوستر: آناهیتا بابائی ساطی و مشاور رسانه: درسا بخشندگی.

علاقه مندان جهت تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.