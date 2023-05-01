تیم های تنیس سوریه و قطر مغلوب نمایندگان ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲ سال غرب‌آسیا از امروز دوشنبه در دو بخش پسران و دختران به میزبانی ایران و در زمین های تنیس باشگاه استقلال آغاز شد.

در دیدارهای بخش پسران، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر صفر مقابل قطر به پیروزی رسید. در دیگر دیدارها تیم عراق با همین نتیجه مقابل یمن به برتری دست یافت و عمان با تکرار این نتیجه از سد بحرین عبور کرد.

در بخش دختران نیز نمایندگان کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر سوریه را از پیش رو برداشتند تا تکلیف تیم های برتر روز نخست مشخص شود.

در روز دوم این مسابقات پسران کشورمان با عمان مسابقه می دهند، به مصاف عراق می رود و بحرین با قطر دیدار می کند.

این مسابقات از ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان غرب آسیا و به میزبانی ایران در زمین های مجموعه تنیس استقلال تهران برگزار می شود.