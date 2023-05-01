تیم ملی دوچرخه سواری به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسدی عصر دوشنبه در نشست مجمع انتخاباتی هیأت دوچرخه سواری کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تا قبل از بازی‌های آسیایی «هانگژو چین» تیم ملی دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای مختلف از جمله مسابقات بین‌المللی کشور ترکیه با هدف ارتقای آمادگی حضور در مسابقات جاده‌ای تایلند شرکت می‌کند.

وی ابراز داشت. اواسط خرداد ماه و به فاصله یک هفته از مسابقات جاده‌ای قهرمانی آسیا در کشور تایلند، مسابقات دوچرخه‌سواری در بخش پیست به میزبانی مالزی برگزار می‌شود و دوچرخه‌سواران ملی‌پوش نیز در این دوره از رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.

اسدی افزود: همچنین تیم ملی در بخش جاده، پیست و کوهستان عازم مسابقات قهرمانی جهان می‌شوند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه دوچرخه‌سواران آماده حضور در بازی‌های آسیایی «هانگژو» در مهرماه ۱۴۰۲ می‌شوند، خاطرنشان کرد: فدراسیون دوچرخه سواری تا اوایل مهرماه سال جاری که بازی‌های آسیایی «هانگژو» برگزار می‌شود، روزهای پرکاری را خواهد داشت.