ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیش از ۵ هزار نفر در مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خیری در این زمینه افزود: ارتقای سلامت و دسترسی عادلانه به امکانات پزشکی با بهره گیری از توان و ظرفیت گروه‌های جهادی از اهداف بسیج جامعه پزشکی است.

وی ادامه داد: امسال بنا داریم در مناطق حاشیه مهاباد و دو بخش مرکزی و خلیفان و شهر گوگ تپه با اعزام گروه‌های پزشکی، در قالب چهار گروه شش نفره متشکل از متخصص، کودکان و عمومی به ۳ تا ۵ هزار نفر خدمات پزشکی رایگان ارائه دهیم.

خیری اظهار کرد: نخستین مرحله ارائه خدمات پزشکی رایگان در قالب طرح شهید رهنمون امروز در بخش خلیفان و در روستای باگردان سفلی اجرا شد خدماتی که مرهمی بر درد بیماران و امیدی در دل نیازمندان است.