۳ امتیاز به داماش اهدا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیمش برابر نیروی زمینی، صحبت‌های مفصلی را در مورد شرایط تیمش، شرایط گروه و حواشی مختلف بیان کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهدای رزکان در ارتباط با برد مقابل نیروی زمینی در هفته ۲۵ رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور گفت: علی رغم اینکه تیم‌های دیگر زنگ زده بودند و به حریفمان قول پاداش داده بودند اما توانستیم سه امتیاز سخت خارج از خانه را کسب کنیم و چهارمین برد پی در پی خود را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: ما تا به امروز فوتبال پاک را به نمایش گذاشتیم و برای هر بازی برنامه داریم ولی سه امتیاز اهدایی به داماش وضعیت جدول را به هم ریخته است.

کریمی یادآور شد: ما در واقع دوم جدولیم و امتیازاتمان بیشتر از داماش است و در شرایطی که به هفته آخر نزدیک می‌شویم باید حق رعایت شود.

سرمربی شهدای رزکان گفت: مرد میدان باشید و درون زمین حرفتان را بزنید؛ این اعتراضات روح ورزش را خدشه دار می‌کند تا به امروز شهدای رزکان ۴۶ امتیاز کسب کرده و حق نماینده استان است تا در رده دوم جدول رده بندی قرار گیرد.

کریمی در ادامه صحبت‌های خود گفت: امیدوارم سازمان لیگ تصمیم نهایی را هر چه زودتر بگیرد و حق تیم ما ضایع نشود.

وی خاطرنشان کرد: جدال سختی برابر کیان سام که برای بقا می جنگد خواهیم داشت و امیدواریم هفته آخر روز خوبی برایمان رقم بخورد و در نهایت تیم ما به مرحله پلی آف صعود کند.