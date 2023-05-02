شهرک صنعتی اهرم از حالت راکد خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیت جمعیتی و مشاغلی که در شهر اهرم و نواحی آن فعال هستند و همچنین سرمایه‌گذاران بومی حاضر که برای اجرای طرح‌های خود نیاز به مکان مورد نظر دارند، ضروری‌ست که شهرک صنعتی اهرم را از حالت راکد خارج کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند برق، آب و… این شهرک فعال شود.

احمد لطفی بیان داشت: اگر سرمایه‌گذاران را دعوت و ترغیب می‌کنیم که در تنگستان سرمایه‌گزاری کنند، باید زیرساخت‌ها و مکان لازم را برای فعالیت صنعتی و اقتصادی این افراد را مهیا کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان تنگستان و برای تقویت حوزه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال، نیاز هست که چندین شهرک صنعتی در چند نقطه شهرستان، از منابع اعتبارات ملی و توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، ایجاد شود.

لطفی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه به حق و مهم مردم در تنگستان، انتظار داریم با پشتیبانی و همراهی و تخصیص اعتبار از منابع ملی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر، وضعیت شهرک‌های صنعتی در تنگستان فعال‌تر شوند، تا مردم و سرمایه‌گذاران بومی برای فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه اقدام کنند.

مقام عالی دولت ضمن بیان اینکه شهرک‌های صنعتی می‌توانند به کاهش نرخ بیکاری، تقویت اقتصاد شهرستان و همچنین معیشت خانواده‌ها کمک کند، عنوان کرد: با توجه به پراکندگی حوزه استحفاظی تنگستان و ظرفیت مناسب دریایی شهرستان، به ایجاد یک شهرک صنعتی روستایی در بخش دلوار نیاز داریم.