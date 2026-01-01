به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در بوشهر اظهار کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند، پول و سرمایه باید در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، نه بازارهای غیرمولدی که هیچ نقشی در رشد اقتصادی و اشتغال ندارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تنگستان افزود: این شهرستان به دلیل ساحلی بودن، از فرصت‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا محور، کشاورزی و گردشگری برخوردار است که می‌تواند به موتور محرک توسعه جنوب استان بوشهر تبدیل شود.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد این شهرستان است، گفت: تنگستان با برخورداری از ۲۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۸۰۰ هزار اصله نخل، دو سد مخزنی آب ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و صنایع وابسته دارد و کشاورزان نیز توان و آمادگی مشارکت در این حوزه‌ها را دارند.

سلیمانی با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی در این شهرستان تصریح کرد: در حوزه شیلات سالانه ۶ هزار تن صید دریایی، سه مجموعه پرورش میگو، ۶۰ واحد فعال و حدود ۲۰ واحد غیرفعال وجود دارد و در بخش صنعت و معدن نیز سه شهرک صنعتی با ۳۶ واحد فعال، ۳۰ واحد نیمه‌فعال و ۴ واحد راکد در حال فعالیت است که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه برای احیا و رونق تولید است.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران را ضعف نگاه مشارکتی در نظام بانکی دانست و گفت: متأسفانه در برخی موارد، همراهی لازم از سوی شبکه بانکی با سرمایه‌گذاران وجود ندارد و این موضوع باعث شده بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد هدایت شود.

فرماندار تنگستان تأکید کرد: در شرایط فعلی، منطقی‌ترین سیاست اقتصادی، حفظ واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای نیمه‌فعال و احیای واحدهای راکد است که تحقق این هدف بدون حمایت و همراهی جدی نظام بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سلیمانی از آمادگی مجموعه مدیریتی شهرستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: سیستم اداری شهرستان و استان در کنار سرمایه‌گذاران قرار دارد و انتظار فعالان اقتصادی این است که نظام بانکی نیز با نگاه توسعه‌محور، نقش مؤثرتری در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ایفا کند.

همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با محوریت معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی شهرستان‌های دشتی و تنگستان، با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، مسئولان اجرایی و جمعی از سرمایه‌گذاران در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان بوشهر برگزار شد.