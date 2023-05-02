به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، میلاد محمدی درباره مستندی با محور شهید مطهری گفت: فیلم ۸۰ دقیقه‌ای «مرتضی مطهری» تولید شبکه مستند سیماست و از زبان مصطفی کتیرایی تنها شاهد عینی حادثه و بازسازی صحنه ترور آیت‌الله به آخرین شب زندگی آیت الله مطهری پرداخته است.

وی ادامه داد: روایت محوری مستند درباره شب شهادت شهید مطهری است، اما به صورت موازی و در گفتگو با نزدیکان او چهره‌هایی مانند علی‌اکبر ناطق نوری، رضا داوری اردکانی، هاشم صباغیان، علی مطهری، محمدمهدی عبدخدایی، عبدالمجید معادیخواه و مصطفی رحماندوست به زندگی خصوصی و مبارزاتش هم گریز زدیم.

این کارگردان بیان کرد: در این مستند عکس‌های بازسازی شده، صحنه ترور استاد را روایت می‌کنند، گفتگو با آقای کتیرایی هم آرشیوی است اما بخش مهمی از مستند گفتگو با چهره‌هایی است که ایشان را از نزدیک می‌شناختند و گفتنی‌های بسیاری درباره ایشان دارند.

محمدجواد رجب‌بیگی مشاور کارگردان و تدوینگر این مستند است و از دیگر عوامل آن می‌توان به مدیر تصویربرداری سیاوش علیشاهی، پژوهش میلاد محمدی، مدیر تولید مجتبی قربانی و گوینده محمود سراج اشاره کرد.

«مرتضی مطهری» به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله مطهری در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفته و امشب ساعت ۲۱ و فردا ساعت ۸:۳۰ پخش می‌شود.