رئیسی بر پیگیری اجرای رهنمودهای رهبری دردیدار با معلمان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، بر پیگیری اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار صبح امروز معلمان، در خصوص ثبات در مدیریت آموزش و پرورش، به‌روزرسانی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تألیف مبتکرانه و هنرمندانه کتب درسی، جذب معلمان متعهد و کارآمد و امتداد امور پرورشی در همه مدارج تاکید کرد.

در این جلسه همچنین بر اجرای کامل اسناد تدوین شده در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تاکید و اعلام شد، مرکز و سامانه‌ای به منظور برنامه‌ریزی، پایش و نظارت بر اجرای مصوبات این شورا با همکاری رصدخانه‌های فرهنگی کشور ایجاد شده است تا روند پیگیری اجرا و ترک فعل‌های دستگاه‌ها را رصد کند.

در ادامه اعضا کلیات آئین‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر و برگزیده بنیاد ملی نخبگان را مورد بررسی و تصویب قرار دادند. این آئین‌نامه به منظور شناسایی و تسهیل عضویت نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی کشور تدوین شده و معیارها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی نخبگان و دانش‌آموختگان علوم مختلف توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین می‌شود.

اصلاحیه اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان، اساسنامه اصلاحی مؤسسه جهانی ولایت، سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان، سند توسعه فرهنگ انتظار، ماده واحده تقویم اصناف، حِرَف و مشاغل کشور، شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در آموزش هنر و سند دانش‌بنیان و فرهنگی امنیت غذا و تغذیه پایدار از دیگر مصوبات امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.