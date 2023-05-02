کاهش ۳۶ درصدی بارش ها در گلستان/ اترک خشک ترین حوضه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از اول مهر ۱۴۰۱ لغایت ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ در استان گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۲۱۹ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۳۴۴ میلی متر، ۳۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در خصوص مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز گفت: بر این اساس در حوضه آبریز گرگانرود ۳۷ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، اترک سفلی ۴۷ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، قره سو ۱۳ درصد کاهش، نکارود علیا ۲۴ درصد کاهش و در خلیج گرگان ۱۷ درصد افزایش نسبت به بلندمدت اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: طی این مدت متوسط دمای اندازه گیری شده ۱۱.۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد، ۱.۲ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی ادامه داد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های استان، بین ۱۰۰ درصد کاهش تا ۲۳ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۴۳۸ میلیون مترمکعب معادل ۳۵ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد و در آبخوان‌های کم عمق حدود ۳۴۲ میلیون مترمکعب و در آبخوان‌های عمیق حدود ۹۶ میلیون متر مکعب کاهش را شاهد هستیم.