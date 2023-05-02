کشف احتکار انواع کالاهای اساسی در قائمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد پور با اعلام این خبر بیان داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از وجود یک انبار احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی در شهرستان قائمشهر مطلع شدند.

وی افزود: کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی با همکاری رابطان این پلیس در شهرستان"قائم شهر" و کارشناسان اداره صمت در بازدید از انبار شناسایی شده، مقادیر زیادی از کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله: قند، شکر، حبوبات و غیره در برندهای مختلف کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: کارشناسان ارزش کشفیات مذکور را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به همراه متهم به مراجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه قاچاق و احتکار کالا منجر به اخلال در نظام اقتصادی و نوسان قیمت کالاها خواهد شد، از مردم خواست در مقابله با قاچاق کالا و ارز و سایر مسائل امنیتی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا مراجع قضائی اطلاع دهند.